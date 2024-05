Desvios das linhas de ônibus da Carris, Viva Sul e consórcios Mais, Via Leste e Mob nesta segunda-feira Confira neste post os desvios das linhas de ônibus da Carris, da Viva Sul e dos consórcios Mais, Mob e Via Leste nesta segunda-feira...

Confira neste post os desvios das linhas de ônibus da Carris, da Viva Sul e dos consórcios Mais, Mob e Via Leste nesta segunda-feira, 20 de maio de 2024, em função dos alagamentos. As informações são da EPTC. Carris https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792485792067002800 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792485796596908319 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792485801218969715 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792485805564256429 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792485809737572785 Consórcios Mais e Via Leste https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792488645707854224 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792488651869282381 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792488658563366913 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792488663059747060 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792488667992531237 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792488673050587454 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792488678155055430 Viva Sul https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792491467589529802 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792491472282849765 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792491477664178447 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792491482894459185 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792491488422543494 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792491498149122422 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792491507339129327 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792491514905395256 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792491520970604814 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792491527500890193 Consórcio Mob https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792493954497388847 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792493958741799305 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792493963141673443 Viva Sul https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792497288662696278 Consórcios Mais e Via Leste https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792516683279552881 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792516688862192121 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792516694088282155 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792516699134009735 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792516704410509525 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792516709452029979 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792516714380288361 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792516719585505544 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792517032279183653