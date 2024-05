Mobilidade Porto Alegre |Do R7

Desvios das linhas de ônibus do Consórcio Viva Sul em Porto Alegre A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre anunciou desvios nos itinerários das linhas de ônibus do Consórcio...

Alto contraste

A+

A-

Mobilidade Porto Alegre_https://mobilidadeportoalegre.com.br/atualizacoes-onibus-viva-sul/ (Setor de Imagem da Prefeitura de)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre anunciou desvios nos itinerários das linhas de ônibus do Consórcio Viva Sul, em função dos pontos de bloqueio por alagamentos. Essas mudanças visam melhorar a eficiência do transporte público e atender melhor as necessidades dos passageiros em diversas regiões. Aqui estão os principais pontos dessas alterações: https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792179012283822235 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792179016780161260 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792179021137985924 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792179025432994141 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792179029765673373 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792179034090094882 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792179038783451444 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792179043011297461 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792179047889338769 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792179052263997464 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792179056533774476