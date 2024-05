Desvios nas linhas de ônibus do Consórcio Mob em Porto Alegre

Alto contraste

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre anunciou desvios nas linhas de ônibus do Consórcio Mob, em função dos alagamentos. As alterações visam otimizar o fluxo de trânsito na cidade. No sentido Bairro/Centro, os ônibus passarão pela Av. Assis Brasil, Av. Plínio Brasil Milano, Av. Cristóvão Colombo, Av. Alberto Bins, Cel. Vicente e Av. Independência. No sentido Centro/Bairro, as linhas seguirão pela Av. Independência, Ramiro Barcelos e Av. Cristóvão Colombo. Veja no mapa as alterações: https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792170612107977042