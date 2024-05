DNIT trabalha na recuperação da BR-470 e BR-116 após danos causados por chuvas

Alto contraste

A+

A-

Mobilidade Porto Alegre_https://mobilidadeportoalegre.com.br/recuperacao-br-470-br-116/

O DNIT está ativamente envolvido na recuperação da BR-470, especialmente afetada pelas chuvas. Em Bento Gonçalves, neste domingo, as equipes estão instalando bueiros no km 193,7 e recompondo a plataforma com base de macadame no km 200. Na BR-116, uma operação de tapa-buracos e limpeza de dispositivos de drenagem está em andamento na serra, do km 232 ao 188. https://twitter.com/DNIToficial/status/1794750426820329852