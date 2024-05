Equipe da Trensurb realiza inspeção em trecho crucial da ferrovia No domingo (19/05), a equipe da Trensurb realizou uma inspeção no trecho entre São Leopoldo e Mathias Velho como parte do plano para...

No domingo (19/05), a equipe da Trensurb realizou uma inspeção no trecho entre São Leopoldo e Mathias Velho como parte do plano para retomada gradual das operações. Embora tenha sido um passo importante, a circulação dos trens permanece suspensa devido ao alagamento do Pátio Administrativo e de Manutenção, localizado em Porto Alegre. A empresa enfatiza a necessidade de garantir total segurança antes da retomada das operações. https://twitter.com/Trensurb/status/1792913973353836890 https://twitter.com/Trensurb/status/1792913978005332128