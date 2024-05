Fortes chuvas suspendem aulas em Porto Alegre nesta sexta-feira

Alto contraste

Em coletiva de imprensa, o prefeito Sebastião Melo anunciou a suspensão das aulas nas redes de ensino municipal e particular de Porto Alegre nesta sexta-feira, 24 de maio, devido às fortes chuvas que causaram alagamentos na cidade. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) está monitorando o nível do Guaíba para um possível fechamento das comportas. As chuvas alcançaram 129,6 mm em 15 horas, agravando alagamentos em diversos bairros. A Prefeitura apela para que os moradores permaneçam em casa para facilitar o trabalho de emergência. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) continuará com o mutirão de limpeza pós-enchente, mas com restrições e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) monitora o corredor humanitário. O sistema de drenagem segue impactado pelas enchentes das últimas semanas, dificultando o escoamento. Fonte: Prefeitura de Porto Alegre