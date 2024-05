Incêndio atinge subestação de energia São Luís da Trensurb em Canoas

Alto contraste

Um incêndio atingiu a subestação de energia São Luís, em Canoas, na tarde desta quinta-feira (23/05), comprometendo a retomada das operações da Trensurb. A subestação era crucial para a manutenção dos sistemas do metrô e para a previsão de retorno parcial das operações até a próxima segunda-feira (27/05). Com o incêndio, é provável que esse retorno seja adiado. Além disso, as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul também contribuem para as dificuldades operacionais. A empresa está avaliando as consequências do incidente e das chuvas para determinar o impacto na circulação dos trens, que inclui reparos elétricos na linha do trem e consertos em estações. A circulação entre Canoas e Porto Alegre ainda não tem previsão de retomada devido à inundação do pátio de manutenção na estação Aeroporto. https://twitter.com/Trensurb/status/1793690464207634711