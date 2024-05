Nível da água volta a subir na sede da Trensurb

Mobilidade Porto Alegre |Do R7

O nível da água voltou a subir na sede da Trensurb, devido ao retorno das chuvas, o que pode dificultar as atividades de retorno às operações. Para trazer os trens posicionados na parte elevada da via, é necessário que o estacionamento esteja seco. As equipes continuam trabalhando para garantir a retomada das operações. https://twitter.com/Trensurb/status/1793755124243833238