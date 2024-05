Mobilidade Porto Alegre |Do R7

Prefeitura de Porto Alegre e PRF abrem acesso emergencial para a entrada da cidade Às 14h15, a Prefeitura de Porto Alegre em colaboração com a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária CCR Via Sul anunciou a abertura...

Alto contraste

A+

A-

Mobilidade Porto Alegre_https://mobilidadeportoalegre.com.br/acesso-emergencial-cidade/

Às 14h15, a Prefeitura de Porto Alegre em colaboração com a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária CCR Via Sul anunciou a abertura de um novo acesso emergencial para a entrada na cidade. A PRF liberou o acesso à ponte do vão móvel para quem se dirige à Guaíba e inaugurou um retorno que permite o acesso à capital pela Avenida Sertório, facilitando a entrada na Zona Norte e conectando à terceira perimetral. https://twitter.com/EPTC_POA/status/1795504885527437423