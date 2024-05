Prefeitura de Porto Alegre inicia a construção do terceiro corredor humanitário O início da construção do terceiro corredor humanitário em Porto Alegre, localizado na Avenida Assis Brasil, entre a Fiergs e a Freeway...

O início da construção do terceiro corredor humanitário em Porto Alegre, localizado na Avenida Assis Brasil, entre a Fiergs e a Freeway, visa mitigar os impactos das enchentes na região. Com aproximadamente 300 metros, o novo acesso será concluído até segunda-feira, 27 de maio. O secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, destaca o compromisso de reduzir os transtornos causados pelas enchentes históricas na capital. https://twitter.com/Prefeitura_POA/status/1794122641722241447 Quanto ao trânsito, a Avenida Assis Brasil estará acessível a partir da Bernardino Silveira Amorim, no sentido Interior. Para alcançar a Freeway, um corredor foi estabelecido próximo ao número 8.703 da Assis Brasil, na altura do posto Garoupa. O trecho da Assis Brasil em direção à Cachoeirinha permanece bloqueado após o acesso à Freeway, com prioridade para veículos de emergência, mas aberto também para carros de passeio.