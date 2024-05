Recuperação de pavimento na BR-116 em Nova Petrópolis e Caxias do Sul

Alto contraste

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está realizando obras de recuperação na BR-116, em Nova Petrópolis, no km 176,8 e no perímetro urbano de Caxias do Sul, no km 146. As equipes estão trabalhando para reconstruir o pavimento danificado pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul desde o início de maio. https://twitter.com/DNIToficial/status/1794851158504382642