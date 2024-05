Retomada da Trensurb: energização dos trens e manutenção em progresso No prosseguimento do planejamento de retomada emergencial da operação da Trensurb, houve avanços significativos. No domingo (27/05),...

No prosseguimento do planejamento de retomada emergencial da operação da Trensurb, houve avanços significativos. No domingo (27/05), a energização dos trens foi bem sucedida, permitindo a manutenção prévia e a desobstrução da linha. A chuva de ontem impediu o conserto na subestação de energia São Luís, mas os trabalhos serão retomados com a melhora do tempo. https://twitter.com/Trensurb/status/1795427607300685949