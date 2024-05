Terminal de ônibus emergencial no Largo Zumbi dos Palmares em Porto Alegre Desde a enchente do Guaíba no Centro Histórico de Porto Alegre, o Largo Zumbi dos Palmares tornou-se um terminal temporário de ônibus...

Desde a enchente do Guaíba no Centro Histórico de Porto Alegre, o Largo Zumbi dos Palmares tornou-se um terminal temporário de ônibus, atendendo nove empresas da Região Metropolitana. Essas empresas incluem Expresso Rio Guaíba, Sogil, Real, Viamão, Central, Fátima, Caiense, Louzada e Vitória. Além disso, três linhas transversais metropolitanas estão operando no local, oferecendo diferentes trajetos.: TM1 - Sai da Restinga e vai até o bairro Mathias Velho (Canoas). Porém, em razão dos problemas em Canoas, sai da Restinga e vai até parada 48 de Alvorada; TM2 - Operação Normal. Sai da Ulbra (Canoas) até o Terminal Antônio de Carvalho (Porto Alegre); TM3 - Normal. Sai do Terminal Antônio de Carvalho (Porto Alegre) até São Leopoldo. A Metroplan relata que parte das empresas aumentou a oferta de horários para atender à demanda, com um acréscimo significativo de horários. Enquanto isso, as empresas Soul e Transcal, que operam em Alvorada, Canoas e Cachoeirinha, têm esquemas diferentes de embarque, com pontos específicos na cidade. Esta mudança temporária visa mitigar os impactos da enchente nas rotas de transporte público da região.