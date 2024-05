Transporte coletivo em Canoas: reativação de 17 linhas de ônibus

Alto contraste

A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (SMTM) de Canoas anunciou a reativação de 17 linhas de ônibus, incluindo o C1, após negociações com a empresa Sociedade de Ônibus Gaúcha (Sogal). A maioria das linhas reativadas atende ao lado Leste da cidade, com exceção de duas que ainda aguardam a retomada do serviço de Trensurb. Além disso, a linha Morart, no lado Oeste, começou a operar novamente após ser afetada por enchentes. O passe livre continua em vigor, auxiliando os moradores durante o processo de reconstrução. A SMTM destaca a importância de garantir o acesso aos serviços essenciais e informa que outras linhas serão reativadas gradualmente à medida que as condições melhorarem. Fonte: Prefeitura de Canoas