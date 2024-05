Transporte público municipal de Cachoeirinha retoma tabela horária normal

Alto contraste

A partir desta terça-feira, 21 de maio, todas as linhas do transporte público municipal de Cachoeirinha retomarão a tabela horária normal, incluindo os horários que atendem as escolas do município. As linhas voltarão a atender até a parada 48, devido à redução das águas das enchentes. Temporariamente, todos os horários no sentido Centro/Bairro estão saindo do Distrito Industrial, e no sentido Bairro/Centro encerram no mesmo local. Itinerários provisórios: Desvio Centro-Bairro: Rua Marcos Wainsten (terminal temporário) Av. Tancredo Neves Rua Vereador José Stuart da Silva Rua Emanuel Messias Rua Brasil Aquino Pedroso Rua Olavo Freitas Rua Anita Garibaldi Av. Flores da Cunha Desvio Bairro-Centro: Av. Flores da Cunha Av. Fernando Ferrari Rua Edgar Bins Rua Brasil Aquino Pedroso Rua 29 de Setembro Rua das Flores Rua Vereador José Stuart da Silva Av. Tancredo Neves Rua Marcos Wainstein (terminal temporário) Essa retomada visa normalizar o serviço de transporte público, garantindo acessibilidade e regularidade para os passageiros após às recentes enchentes. https://www.instagram.com/p/C7NLtEiulyb/