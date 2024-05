Trensurb planeja volta dos trens com inspeção em trecho crítico

Alto contraste

A+

A-

Mobilidade Porto Alegre_https://mobilidadeportoalegre.com.br/retomada-trensurb-planejamento/

A Trensurb informou que está planejando a retomada gradual de suas operações após ser afetada pelas enchentes. Neste domingo (19/05), será realizada uma inspeção no trecho entre as estações São Leopoldo e Mathias Velho. O diretor-presidente, Fernando Marroni, informou que a empresa está aguardando as vistorias necessárias para retomar as operações dos trens o mais rápido possível. https://twitter.com/Trensurb/status/1792231840289259831