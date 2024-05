Trensurb: risco de alagamento interrompe limpeza nas estações

Alto contraste

As equipes responsáveis pela limpeza das estações da Trensurb precisaram interromper suas atividades hoje, devido ao risco de alagamento na região, que poderia impedir a saída dos trabalhadores. A esperança é que as águas baixem para que o serviço possa ser retomado com segurança. Os registros são da Estação Rio dos Sinos, em São Leopoldo, uma das estações incluídas no plano de operação emergencial para retomada. https://twitter.com/Trensurb/status/1793793636666069015