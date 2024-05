TRI abre novo ponto de atendimento na SMDS para clientes do Centro Hoje, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) inaugura um novo ponto de atendimento do TRI na Avenida João Pessoa,...

Alto contraste

A+

A-

Mobilidade Porto Alegre_https://mobilidadeportoalegre.com.br/novo-ponto-tri/

Hoje, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) inaugura um novo ponto de atendimento do TRI na Avenida João Pessoa, 1105. Este novo local funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Os serviços oferecidos incluem recarga do cartão TRI, solicitação de novos cartões, emissão de extratos e revalidação de cartões escolares. A abertura deste novo ponto visa suprir as necessidades dos clientes da região central, uma vez que a Loja Unificada TRI e TEU, localizada no Largo Visconde do Cairú, 10, próximo ao Mercado Municipal, no Centro Histórico, está desativada devido aos danos causados pelas enchentes. Além deste novo ponto de atendimento, os usuários podem continuar a utilizar o Posto TRI Terminal Triângulo, na Avenida Assis Brasil, s/nº, e a ATP, na Avenida Protásio Alves, 3885, ambos operando normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. https://twitter.com/CartaoTri/status/1795077312347529671 https://twitter.com/CartaoTri/status/1795077488554491904