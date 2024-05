15 mil famílias conquistam escrituras de suas residências em Várzea Grande

A posse da escritura de um imóvel é um marco de segurança jurídica e proteção patrimonial. Ela facilita negociações, garante acesso a financiamentos e, sobretudo, confere cidadania plena aos moradores. E, em Várzea Grande, o título de propriedade para 15 mil famílias já é realidade. Após convênio firmado no ano de 2022 com o Governo do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa no valor de R$ 17.850 milhões, a Prefeitura de Várzea Grande, já entregou 3.714 títulos e até o final deste ano de 2024 outros 11.286 títulos serão entregues.

