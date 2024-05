3º Encontro Estadual: Discussões sobre direitos da criança e do adolescente O 3º Encontro Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso começa nesta segunda-feira (27), às 13h30...

O 3º Encontro Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso começa nesta segunda-feira (27), às 13h30, no Auditório Espaço Justiça, Cultura e Arte Desembargador Gervásio Leite, na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Serão dois dias de discussões sobre depoimento especial, exploração sexual virtual de crianças e adolescentes, Lei Henry Borel, adoção e acolhimento, entrega voluntária, entre outros temas.



