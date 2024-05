3ª Mostra Nacional CineMarias: Celebrando a Diversidade no Cinema Brasileiro

Curtas-metragens brasileiros dirigidos por mulheres cis, mulheres trans, travestis e pessoas não-binárias de todo o país, podem ser inscritos até 13 de junho próximo na 3A Mostra Nacional CineMarias, no endereço cinemarias. Só serão aceitos os filmes com duração até 25 minutos e produzidos entre janeiro de 2021 a 1º de maio de 2024. Podem concorrer curtas de ficção, documentário, animação, com exceção de fashion movies (que têm a moda como foco) e séries.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.