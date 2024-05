613 oportunidades de emprego com remunerações de até R$ 3 mil disponíveis no Sine Municipal

Quinhentas e oitenta oportunidades de emprego estão disponíveis no Sine Municipal, sob gestão da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATDE), nesta terça-feira (28). As vagas abrangem diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação profissional. Para o cargo de técnico em segurança do trabalho, a remuneração é R$ 3.169,98, com vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, assistência médica e odontológica. Os interessados devem possuir ensino médio completo e CNH categoria AB.

