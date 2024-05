Ação integrada da FICCO/CE resulta na prisão de três pessoas

Fortaleza/CE. Nesta segunda-feira (27/5), uma ação conjunta das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado do Ceará e do Maranhão (FICCO) resultou na captura de um homem de 30 anos, que estava com um mandado de prisão em aberto. Ele foi encontrado em um restaurante em Fortaleza, e contra ele havia um mandado de prisão preventiva decorrente de sentença condenatória expedido pela Coordenadoria das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.