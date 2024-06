Adolescentes suspeitos por roubo são apreendidos em Sinop

Dois adolescentes foram apreendidos, nesta terça-feira (04.06), suspeitos por roubo, receptação e associação criminosa, no bairro Setor Comercial, no município de Sinop (480 km de Cuiabá). Com a dupla, policiais militares do 11º Batalhão recolheram um simulacro de arma de fogo, nove aparelhos celulares, um relógio, um binóculo, roupas e acessórios.

