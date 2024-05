Apoio do Governo impulsiona produção de café em Mato Grosso

As ações do Governo de Mato Grosso de incentivo à cafeicultura foram apontadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) como um dos motivos para o crescimento do plantio do grão no Estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.