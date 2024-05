Aprovação da inclusão de Ayrton Senna no Livro de Heróis da Pátria

A Comissão de Esporte (CEsp) aprovou nesta terça-feira (21) um projeto que inclui o nome de Ayrton Senna da Silva, ex-piloto de Fórmula 1, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A homenagem proposta pelo senador Astronauta Marcos (PL-SP) pretende reconhecer o mérito do atleta que se tornou um dos maiores ícones esportivos do Brasil.

