ASV Sorriso conquista tri campeonato na Copa Batom de Voleibol Feminino

As meninas do vôlei de Sorriso mostraram garra e determinação ao vencer a 8ª Copa Batom de voleibol feminino, realizada no final de semana 16 e 17. O evento está confirmado no calendário esportivo, de Lucas do Rio Verde e acontece anualmente, no mês de março, em comemoração ao Dia da Mulher.

