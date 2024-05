Atividade promove saúde e prevenção no Aterro Sanitário Os integrantes da Cooperativa Nova Esperança interromperam as atividades temporariamente na manhã desta quarta-feira (22) para refletirem...

Alto contraste

A+

A-

Os integrantes da Cooperativa Nova Esperança interromperam as atividades temporariamente na manhã desta quarta-feira (22) para refletirem sobre os cuidados com a Saúde. A cooperativa funciona no Aterro Sanitário, fazendo a triagem e comercialização dos materiais provenientes da Coleta Seletiva. A atividade foi desenvolvida através de uma parceria entre o Sanear, Secretaria Municipal de Saúde e a Seger – empresa que faz o recolhimento do lixo comum e de materiais recicláveis no município. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Participantes de audiência pública pedem urgência na votação do Estatuto dos Ciganos

• Especialistas divergem sobre proteção dados de testes para remédios

• Recursos de TAC asseguram ampliação da rede de Atenção Psicossocial

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.