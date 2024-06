Ativista Maria da Penha entra em programa de proteção no Ceará A ativista do direito das mulheres Maria da Penha Maia Fernandes foi incluída, nesta sexta-feira (7), no Programa de Proteção aos...

Momento MT|Do R7 07/06/2024 - 20h43 (Atualizado em 07/06/2024 - 20h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share