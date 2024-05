Atletas da Escolinha Viva Lucas brilham na 3ª etapa do Campeonato Mato-grossense de BMX Adrenalina sob duas rodas é uma das emoções possíveis de sentir com as manobras dos atletas na 3ª etapa do Campeonato Mato-grossense...

Alto contraste

A+

A-

Adrenalina sob duas rodas é uma das emoções possíveis de sentir com as manobras dos atletas na 3ª etapa do Campeonato Mato-grossense de BMX. O evento foi realizado no último sábado (25), na Pista Municipal de Bicicross Eromar Castro Gomes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Atletas da Escolinha Viva Lucas conquistam mais de 20 troféus na 3ª etapa do Campeonato Mato-grossense de BMX

• Precisamos de medidas para enfrentar desafios climáticos, diz Pacheco

• Plenário analisa reestruturação de carreiras e programa Mover nesta quarta



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.