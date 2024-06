Atlético e Bahia: Empate emocionante na Arena MRV

Na tarde deste domingo (02.06), o Atlético Mineiro empatou em 1 a 1 com o Bahia, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo, realizado na Arena MRV, marcou a retomada da competição após uma breve pausa. O Galo saiu na frente com um golaço histórico de Hulk no segundo tempo, mas Ademir empatou para os visitantes logo em seguida.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.