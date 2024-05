Atlético-MG brilha na Libertadores com goleada sobre o Caracas

Nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético-MG garantiu sua liderança ao vencer o Caracas, da Venezuela, por 4 a 0, em partida realizada na Arena MRV. Com o resultado, o Galo fechou a fase de grupos com 15 pontos e avançou para as oitavas de final com tranquilidade. Os gols foram marcados por Pedrinho (2), Alisson Santana e Hulk.

