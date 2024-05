Atlético-MG perde para o Sport, mas garante vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, na Arena de Pernambuco, o Atlético-MG foi derrotado pelo Sport por 1 a 0, mas garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil graças à vitória por 2 a 0 no jogo de ida, em Belo Horizonte. O gol da partida foi marcado por Chrystian Barletta no primeiro tempo.

