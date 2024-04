Atração interativa de Stranger Things chega a São Paulo: Uma experiência imersiva aguarda os fãs da série

Alto contraste

A cidade de São Paulo receberá a partir do dia 12 de abril a atração interativa "Stranger Things: The Experience". A instalação, que ficará no Shopping Eldorado, contará com um espaço de 2.280 m² e será completamente imersiva. As responsáveis pelo projeto serão a empresa de streaming e detentora dos direitos da obra, Netflix, em parceria com a Blast Entertainment.

