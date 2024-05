Audiência presidida por Chico 2000 discute aumento de focos de incêndios no Pantanal

O Pantanal é o bioma com maior aumento em focos de incêndios florestais em Mato Grosso no ano passado. Foram 3.953 focos em 2023 e 462 em 2022, um aumento de 755,63%. No comparativo dos últimos 10 anos foram 44,28% de aumento. Os dados são do Corpo de Bombeiros, que apresentou na quinta-feira (23), o Plano de Operação da Temporada de Incêndios Florestais, durante a audiência pública proposta pelo presidente da Câmara Municipal, Chico 2000 (PL).

