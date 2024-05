Avião da Delta pega fogo e passageiros são evacuados em Seattle Um avião da Delta pegou fogo após ser ligado à rede elétrica do terminal do aeroporto, forçando os passageiros a evacuarem pela...

Houve um curto-circuito após o avião ser conectado à rede elétrica do aeroporto

Um avião da Delta pegou fogo após ser ligado à rede elétrica do terminal do aeroporto, forçando os passageiros a evacuarem pela saída de emergência. O caso aconteceu em 6 de abril na cidade de Seattle, em Washington, nos EUA, mas imagens do momento no incêndio da aeronave foram reveladas recentemente.

