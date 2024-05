Avião é arrastado por fortes ventos no Texas - Incrível registro em vídeo Um avião estacionado em um aeroporto do Texas, nos Estados Unidos, foi arrastado pela força do vento na terça-feira (28), em um...

Avião é arrastado por fortes ventos no Texas

Um avião estacionado em um aeroporto do Texas, nos Estados Unidos, foi arrastado pela força do vento na terça-feira (28), em um incidente registrado em vídeo que impressionou. O caso ocorreu no Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth, classificado como o terceiro mais movimentado do mundo. A aeronave afetada estava vazia no momento e não houve relatos de feridos.

