Bahia avança às oitavas de final da Copa do Brasil com vitória sobre o Criciúma

O Bahia garantiu sua classificação nesta quinta-feira (23.05), para as oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Criciúma por 2 a 0 no Estádio Heriberto Hulse. Com gols de De Pena e Jean Lucas, o Tricolor de Aço consolidou sua superioridade no confronto, que já havia vencido por 1 a 0 no jogo de ida em Salvador, fechando o placar agregado em 3 a 0.

