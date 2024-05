Boletim InfoGripe da Fiocruz aponta alta de internações por VSR e Influenza A

O Boletim InfoGripe da Fiocruz aponta que as internações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), principalmente em função da Influenza A (gripe) e do vírus sincicial respiratório (VSR), continuam em alta em boa parte do país.

