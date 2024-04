BR-163: Nova Rota libera 15 quilômetros de pista duplicada

Alto contraste

Os motoristas que percorrem a BR-163/MT, ao norte do estado, passaram a contar com 15 quilômetros de pista duplicada em Diamantino (km 507 ao km 522) a partir desta segunda-feira (18.03.2024), quando o governador Mauro Mendes e o presidente do Conselho de Administração da Nova Rota, Cidinho Santos, autorizaram a passagens dos primeiros veículos pelo trecho concluído pela Nova Rota do Oeste. A liberação do tráfego ocorreu às 10h15h e marca a história da população que aguardava por esse momento há mais de 7 anos. Este é o primeiro trecho duplicado pela Concessionária ao norte desde o Governo de Mato Grosso, por meio da MT Par, assumir o controle acionário da empresa, em maio de 2023.

