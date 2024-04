Brasil lança Plano de Transformação Ecológica durante Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

Com o objetivo de adotar modelo de desenvolvimento mais sustentável no país, o Plano de Transformação Ecológica foi anunciado em setembro de 2023, no Brasil, e lançado oficialmente pelo governo federal no mês de dezembro, durante a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP), em Dubai. A estratégia reúne políticas públicas em quase toda a estrutura do Executivo brasileiro, com ações organizadas em seis eixos e coordenadas pelo Ministério da Fazenda.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• PM prende cinco pessoas e apreende 380 porções de maconha e pasta em Várzea Grande

• Mega-Sena pode pagar R$ 58 milhões neste sábado

• Secel viabiliza lançamento de projetos de música e artes visuais em MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.