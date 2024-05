Brasil recupera desempenho de alfabetização: Ministério da Educação atinge meta estabelecida

O Brasil recuperou o desempenho de alfabetização que era observado antes da pandemia de Covid-19. Com isso, atingiu meta estabelecida pelo Ministério da Educação para o ano passado, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

