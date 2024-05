Buscas intensas por helicóptero com presidente do Irã As buscas pelo helicóptero que caiu com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, já duram mais de 12 horas. O acidente ocorreu por volta...

Alto contraste

A+

A-

Raisi estava em helicóptero que fez pouso forçado

As buscas pelo helicóptero que caiu com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, já duram mais de 12 horas. O acidente ocorreu por volta das 13h, no horário local (6h30 no horário de Brasília), neste domingo (19). Mais de 40 equipes de resgate foram mobilizadas para localizar a aeronave e os tripulantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Duram mais de 12 horas buscas por helicóptero com presidente do Irã

• Itamaraty diz que acompanha o “incidente com o presidente do Irã”

• Centro Comunitário do Asa Bela é reformado e prefeito anuncia novo parque infantil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.