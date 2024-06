Cadastro Único: Atendimento aos moradores do bairro Jacarandá

Equipes da Secretaria de Assistência Social - que atuam no setor do Cadastro Único - estarão nesta quarta-feira (05), realizando o atendimento às famílias que residem no bairro Jacarandá e em outras comunidades da região. Os trabalhos estarão concentrados na praça do Jacarandá - 1ª etapa. A ação será realizada das 08h às 11 horas.

