Câmara Municipal de Cuiabá promove aula prática sobre Processo Legislativo para alunos de Direito

Em uma ação de integração com a comunidade acadêmica, a Câmara Municipal de Cuiabá abriu as portas para os alunos do 10º semestre de Direito do Univag, na sexta-feira (24.05). Os estudantes puderam aprender mais sobre processo legislativo e administrativo da Casa com as palestras ministradas pela secretária das Comissões Permanentes da Câmara, Fabiana Orlandi e pelo professor Thiago Veras.

