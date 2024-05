Campanha Aquece Cuiabá: Ação solidária distribui cobertores para população em situação de rua

Com a chegada de uma nova frente fria, a equipe do Centro de Referência Especializado à População em Situação de Rua – Centro Pop, juntamente com a abordagem social ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, realizou a entrega de 100 cobertores da Campanha Aquece Cuiabá, idealizada pela primeira-dama Márcia Pinheiro, no final da tarde desta sexta-feira (24). Os principais pontos de concentração dessa população foram percorridos para a entrega dos cobertores, em mais uma ação voltada para a melhoria da qualidade de vida, oferecendo mais dignidade e conforto durante a queda das temperaturas.

