Campanha contra a poliomielite: sucesso na vacinação infantil

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, aplicou 6.211 vacinas durante o 'Dia D' da campanha de vacinação contra a poliomielite, realizado no último sábado (8), em todas as unidades básicas de saúde da capital. Os dados referem-se às doses da poliomielite via oral, em crianças de 1 a menores de 5 anos, e também à atualização da caderneta de vacinação para crianças menores de 1 ano.

