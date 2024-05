Campanha de conscientização sobre câncer bucal mobiliza pacientes em Cuiabá

As ações da campanha "Maio Vermelho", mês da conscientização sobre o câncer bucal, realizadas no sábado (18) pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), por meio da Coordenadoria Municipal de Saúde Bucal, atenderam cerca de 200 pacientes nas nove unidades onde foram realizadas as atividades. Desse total, cerca de 12 pacientes foram encaminhados para diagnóstico e 82 para tratamento odontológico.

