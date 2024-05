Campanha de Doação de Sangue em Diamantino: Solidariedade que Salva Vidas

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria de Saúde e em parceria com o Hemocentro-MT, promoveu nos dias 14,15 e 16 de maio a Campanha de Doação de Sangue. A unidade móvel deslocada da capital de Mato Grosso para o município, recebeu os candidatos no pátio do Laboratório Municipal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.