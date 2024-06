Cármen Lúcia assume a presidência do TSE A ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia tomou posse nesta segunda-feira (3) no cargo de presidente do Tribunal Superior...

Momento MT|Do R7 03/06/2024 - 21h53 (Atualizado em 03/06/2024 - 21h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share